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Matthäus 11,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 11 15 in der Gute Nachricht Bibel

Wer Ohren hat, soll gut zuhören!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 11 15 in der Lutherbibel

Wer Ohren hat, der höre!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 11 15 in der Einheitsübersetzung

Wer Ohren hat, der höre!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 11 15 in der Elberfelder Bibel

Wer Ohren hat, der höre!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 11 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Wer Ohren hat, der höre!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 11 15 in der Schlachter 2000

Wer Ohren hat zu hören, der höre!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 11 15 in der New International Version

Whoever has ears, let them hear.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 11 15 in der Hoffnung für Alle

Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 11:15

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-11/vers-15 [gedruckt am 14.08.2026]