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Matthäus 12,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 12 6 in der Gute Nachricht Bibel

Und ich sage euch: Hier ist mehr als der Tempel!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 12 6 in der Lutherbibel

Ich sage euch aber: Hier ist Größeres als der Tempel.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 12 6 in der Einheitsübersetzung

Ich sage euch: Hier ist Größeres als der Tempel.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 12 6 in der Elberfelder Bibel

Ich sage euch aber: Größeres als der Tempel ist hier.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 12 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Und ich sage euch: Hier ist einer, der mehr ist als der Tempel!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 12 6 in der Schlachter 2000

Ich sage euch aber: Hier ist einer, der größer ist als der Tempel!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 12 6 in der New International Version

I tell you that something greater than the temple is here.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 12 6 in der Hoffnung für Alle

Und ich sage euch: Hier geht es um etwas Größeres als den Tempel.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 12:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-12/vers-6 [gedruckt am 09.08.2026]