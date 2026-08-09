Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Matthäus
  4. Kapitel 14
  5. Vers 4

Matthäus 14,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 14 4 in der Gute Nachricht Bibel

Johannes hatte ihm daraufhin vorgehalten: »Das Gesetz Gottes erlaubt dir nicht, sie zu heiraten.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 14 4 in der Lutherbibel

Denn Johannes hatte zu ihm gesagt: Es ist nicht recht, dass du sie hast.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 14 4 in der Einheitsübersetzung

Denn Johannes hatte zu ihm gesagt: Es ist dir nicht erlaubt, sie zur Frau zu haben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 14 4 in der Elberfelder Bibel

Denn Johannes hatte ihm gesagt: Es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 14 4 in der Neue Genfer Übersetzung

worauf Johannes zu ihm gesagt hatte: »Du hattest nicht das Recht, sie zur Frau zu nehmen.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 14 4 in der Schlachter 2000

Denn Johannes hatte zu ihm gesagt: Es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 14 4 in der New International Version

for John had been saying to him: ‘It is not lawful for you to have her.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 14 4 in der Hoffnung für Alle

Daraufhin hatte Johannes ihm vorgehalten: »Es ist nicht richtig, dass du die Frau deines Bruders geheiratet hast!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 14:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-14/vers-4 [gedruckt am 09.08.2026]