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Matthäus 16,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 16 10 in der Gute Nachricht Bibel

Und dann die sieben Brote unter die viertausend – wie viele Körbe mit Resten waren es da?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 16 10 in der Lutherbibel

Auch nicht an die sieben Brote für die viertausend und wie viele Körbe voll ihr da eingesammelt habt?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 16 10 in der Einheitsübersetzung

Auch nicht an die sieben Brote für die Viertausend und wie viele Körbe ihr eingesammelt habt?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 16 10 in der Elberfelder Bibel

Auch nicht an die sieben Brote der Viertausend, und wie viele Körbe ihr aufhobt?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 16 10 in der Neue Genfer Übersetzung

Oder an die sieben Brote und die viertausend Menschen und daran, wie viele Körbe mit Resten ihr da eingesammelt habt?

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 16 10 in der Schlachter 2000

Auch nicht an die sieben Brote für die Viertausend, und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 16 10 in der New International Version

Or the seven loaves for the four thousand, and how many basketfuls you gathered?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 16 10 in der Hoffnung für Alle

Oder denkt an die sieben Brote, die ich an viertausend Menschen verteilt habe! Wie viele Körbe mit Resten waren es dann?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 16:10

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-16/vers-10 [gedruckt am 09.08.2026]