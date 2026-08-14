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Matthäus 16,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 16 15 in der Gute Nachricht Bibel

»Und ihr«, wollte Jesus wissen, »für wen haltet ihr mich?«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 16 15 in der Lutherbibel

Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 16 15 in der Einheitsübersetzung

Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 16 15 in der Elberfelder Bibel

Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 16 15 in der Neue Genfer Übersetzung

»Und ihr«, fragte er, »für wen haltet ihr mich?«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 16 15 in der Schlachter 2000

Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 16 15 in der New International Version

‘But what about you?’ he asked. ‘Who do you say I am?’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 16 15 in der Hoffnung für Alle

»Und ihr – für wen haltet ihr mich?«, fragte er sie.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 16:15

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-16/vers-15 [gedruckt am 14.08.2026]