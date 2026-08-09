Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Matthäus
  4. Kapitel 18
  5. Vers 2

Matthäus 18,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 18 2 in der Gute Nachricht Bibel

Da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 18 2 in der Lutherbibel

Und er rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 18 2 in der Einheitsübersetzung

Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 18 2 in der Elberfelder Bibel

Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 18 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 18 2 in der Schlachter 2000

Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 18 2 in der New International Version

He called a little child to him, and placed the child among them.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 18 2 in der Hoffnung für Alle

Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in ihre Mitte

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 18:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-18/vers-2 [gedruckt am 09.08.2026]