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Matthäus 18,24

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 18 24 in der Gute Nachricht Bibel

Gleich zu Beginn brachte man ihm einen Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 18 24 in der Lutherbibel

Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm zehntausend Zentner Silber schuldig.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 18 24 in der Einheitsübersetzung

Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig war.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 18 24 in der Elberfelder Bibel

Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der zehntausend Talente schuldete.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 18 24 in der Neue Genfer Übersetzung

Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm zehntausend Talente schuldete.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 18 24 in der Schlachter 2000

Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10 000 Talente schuldig.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 18 24 in der New International Version

As he began the settlement, a man who owed him ten thousand bags of gold was brought to him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 18 24 in der Hoffnung für Alle

Als Erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 18:24

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-18/vers-24 [gedruckt am 14.08.2026]