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Matthäus 19,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 19 22 in der Gute Nachricht Bibel

Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg; denn er hatte großen Grundbesitz.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 19 22 in der Lutherbibel

Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon; denn er hatte viele Güter.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 19 22 in der Einheitsübersetzung

Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg; denn er hatte ein großes Vermögen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 19 22 in der Elberfelder Bibel

Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 19 22 in der Neue Genfer Übersetzung

Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 19 22 in der Schlachter 2000

Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon; denn er hatte viele Güter.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 19 22 in der New International Version

When the young man heard this, he went away sad, because he had great wealth.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 19 22 in der Hoffnung für Alle

Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er besaß ein großes Vermögen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 19:22

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-19/vers-22 [gedruckt am 09.08.2026]