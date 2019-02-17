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Matthäus 20,14

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 20 14 in der Gute Nachricht Bibel

Das hast du bekommen, und nun geh! Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 20 14 in der Lutherbibel

Nimm, was dein ist, und geh! Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 20 14 in der Einheitsübersetzung

Nimm dein Geld und geh! Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 20 14 in der Elberfelder Bibel

Nimm das Deine und geh hin! Ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 20 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Nimm dein Geld und geh! Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 20 14 in der Schlachter 2000

Nimm das Deine und geh hin! Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 20 14 in der New International Version

Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 20 14 in der Hoffnung für Alle

Nimm dein Geld und geh! Ich will nun einmal auch dem Letzten genauso viel geben wie dir.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 20:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-20/vers-14 [gedruckt am 09.08.2026]