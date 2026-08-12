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Matthäus 20,24

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 20 24 in der Gute Nachricht Bibel

Die anderen zehn Jünger hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über die beiden Brüder.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 20 24 in der Lutherbibel

Als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 20 24 in der Einheitsübersetzung

Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über die beiden Brüder.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 20 24 in der Elberfelder Bibel

Und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 20 24 in der Neue Genfer Übersetzung

Die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über die beiden Brüder.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 20 24 in der Schlachter 2000

Und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die beiden Brüder.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 20 24 in der New International Version

When the ten heard about this, they were indignant with the two brothers.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 20 24 in der Hoffnung für Alle

Die anderen zehn Jünger hatten das Gespräch mit angehört und waren empört.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 20:24

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-20/vers-24 [gedruckt am 12.08.2026]