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Matthäus 22,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 22 22 in der Gute Nachricht Bibel

Solch eine Antwort hatten sie nicht erwartet. Sie ließen Jesus in Ruhe und gingen weg.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 22 22 in der Lutherbibel

Als sie das hörten, wunderten sie sich, ließen von ihm ab und gingen davon.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 22 22 in der Einheitsübersetzung

Als sie das hörten, staunten sie, ließen ihn stehen und gingen weg.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 22 22 in der Elberfelder Bibel

Und als sie {das} hörten, wunderten sie sich und ließen ihn und gingen weg.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 22 22 in der Neue Genfer Übersetzung

Über diese Antwort waren sie so verblüfft, dass sie Jesus in Ruhe ließen und weggingen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 22 22 in der Schlachter 2000

Als sie das hörten, verwunderten sie sich, und sie ließen ab von ihm und gingen davon.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 22 22 in der New International Version

When they heard this, they were amazed. So they left him and went away.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 22 22 in der Hoffnung für Alle

Diese Antwort überraschte sie. Sie ließen Jesus in Ruhe und gingen weg.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 22:22

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-22/vers-22 [gedruckt am 09.08.2026]