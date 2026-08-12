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Matthäus 22,39

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 22 39 in der Gute Nachricht Bibel

Aber gleich wichtig ist ein zweites: ›Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!‹

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 22 39 in der Lutherbibel

Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« (3. Mose 19,18).

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 22 39 in der Einheitsübersetzung

Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 22 39 in der Elberfelder Bibel

Das zweite aber ist ihm gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.«

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 22 39 in der Neue Genfer Übersetzung

Ein zweites ist ebenso wichtig: ›Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst!‹

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 22 39 in der Schlachter 2000

Und das zweite ist ihm vergleichbar: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 22 39 in der New International Version

And the second is like it: “Love your neighbour as yourself.”

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 22 39 in der Hoffnung für Alle

Ebenso wichtig ist aber ein zweites: ›Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.‹

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 22:39

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-22/vers-39 [gedruckt am 12.08.2026]