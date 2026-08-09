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Matthäus 22,43

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 22 43 in der Gute Nachricht Bibel

Da sagte Jesus: »Wie kann David ihn dann, vom Geist Gottes erleuchtet, ›Herr‹ nennen? Denn David sagt ja:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 22 43 in der Lutherbibel

Er sprach zu ihnen: Wie nennt ihn dann David im Geist »Herr«, wenn er sagt (Psalm 110,1):

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 22 43 in der Einheitsübersetzung

Er sagte zu ihnen: Wie kann ihn dann David im Geist Herr nennen? Denn er sagt:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 22 43 in der Elberfelder Bibel

Er spricht zu ihnen: Wie nennt David ihn denn im Geist Herr, indem er sagt:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 22 43 in der Neue Genfer Übersetzung

Da sagte Jesus: »Wie kommt es dann, dass David, geleitet vom Heiligen Geist, ihn ›Herr‹ nennt? David sagt nämlich:

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 22 43 in der Schlachter 2000

Er spricht zu ihnen: Wieso nennt ihn denn David im Geist »Herr«, indem er spricht:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 22 43 in der New International Version

He said to them, ‘How is it then that David, speaking by the Spirit, calls him “Lord”? For he says,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 22 43 in der Hoffnung für Alle

Da entgegnete Jesus: »Warum hat David ihn dann, geleitet vom Geist Gottes, ›Herr‹ genannt? Denn David sagte:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 22:43

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-22/vers-43 [gedruckt am 09.08.2026]