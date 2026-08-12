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Matthäus 23,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 23 2 in der Gute Nachricht Bibel

und sagte: »Die Gesetzeslehrer und die Pharisäer sind die berufenen Ausleger des Gesetzes, das Mose euch gegeben hat.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 23 2 in der Lutherbibel

und sprach: Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 23 2 in der Einheitsübersetzung

und sagte: Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 23 2 in der Elberfelder Bibel

und sprach: Auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 23 2 in der Neue Genfer Übersetzung

und sagte: »Das Lehramt des Mose haben heute die Schriftgelehrten und die Pharisäer inne.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 23 2 in der Schlachter 2000

und sprach: Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 23 2 in der New International Version

‘The teachers of the law and the Pharisees sit in Moses’ seat.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 23 2 in der Hoffnung für Alle

»Die Schriftgelehrten und Pharisäer sind dazu eingesetzt, euch das Gesetz von Mose auszulegen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 23:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-23/vers-2 [gedruckt am 12.08.2026]