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Matthäus 23,21

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 23 21 in der Gute Nachricht Bibel

und wer beim Tempel schwört, der schwört damit auch bei Gott, der dort wohnt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 23 21 in der Lutherbibel

Und wer schwört bei dem Tempel, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 23 21 in der Einheitsübersetzung

Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 23 21 in der Elberfelder Bibel

Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, der ihn bewohnt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 23 21 in der Neue Genfer Übersetzung

Und wer beim Tempel schwört, der schwört nicht nur beim Tempel, sondern auch bei dem, der darin wohnt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 23 21 in der Schlachter 2000

Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 23 21 in der New International Version

And anyone who swears by the temple swears by it and by the one who dwells in it.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 23 21 in der Hoffnung für Alle

Wer beim Tempel schwört, der ruft Gott zum Zeugen an, der dort wohnt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 23:21

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-23/vers-21 [gedruckt am 09.08.2026]