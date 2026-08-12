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Matthäus 23,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 23 7 in der Gute Nachricht Bibel

Sie haben es gern, wenn die Leute sie auf der Straße respektvoll grüßen und sie als ›ehrwürdiger Lehrer‹ anreden.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 23 7 in der Lutherbibel

und haben’s gern, dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 23 7 in der Einheitsübersetzung

und wenn man sie auf den Marktplätzen grüßt und die Leute sie Rabbi nennen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 23 7 in der Elberfelder Bibel

und die Begrüßungen auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 23 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Sie haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und wenn die Leute sie mit ›Rabbi‹ anreden.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 23 7 in der Schlachter 2000

und die Begrüßungen auf den Märkten, und wenn sie von den Leuten »Rabbi, Rabbi« genannt werden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 23 7 in der New International Version

they love to be greeted with respect in the market-places and to be called “Rabbi” by others.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 23 7 in der Hoffnung für Alle

Es gefällt ihnen, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und ›Rabbi‹ nennt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 23:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-23/vers-7 [gedruckt am 12.08.2026]