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Matthäus 24,28

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 24 28 in der Gute Nachricht Bibel

Er wird so sicher zu sehen sein wie die Geier, die hoch über einem verendenden Tier kreisen.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 24 28 in der Lutherbibel

Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 24 28 in der Einheitsübersetzung

Wo ein Aas ist, da sammeln sich die Geier.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 24 28 in der Elberfelder Bibel

Wo das Aas ist, da werden sich die Adler versammeln.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 24 28 in der Neue Genfer Übersetzung

Wo Aas liegt, da sammeln sich die Geier.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 24 28 in der Schlachter 2000

Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 24 28 in der New International Version

Wherever there is a carcass, there the vultures will gather.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 24 28 in der Hoffnung für Alle

Dies wird so gewiss geschehen, wie sich die Geier um ein verendetes Tier scharen.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 24:28

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-24/vers-28 [gedruckt am 12.08.2026]