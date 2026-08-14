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Matthäus 24,37

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 24 37 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Zeit Noachs.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 24 37 in der Lutherbibel

Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 24 37 in der Einheitsübersetzung

Denn wie es in den Tagen des Noach war, so wird die Ankunft des Menschensohnes sein.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 24 37 in der Elberfelder Bibel

Aber wie die Tage Noahs {waren} , so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 24 37 in der Neue Genfer Übersetzung

Bei der Wiederkunft des Menschensohnes wird es wie in den Tagen Noahs sein.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 24 37 in der Schlachter 2000

Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 24 37 in der New International Version

As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 24 37 in der Hoffnung für Alle

Wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 24:37

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-24/vers-37 [gedruckt am 14.08.2026]