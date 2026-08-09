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Matthäus 24,46

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 24 46 in der Gute Nachricht Bibel

Ein solcher Diener darf sich freuen, wenn der Herr zurückkehrt und ihn bei seiner Arbeit findet.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 24 46 in der Lutherbibel

Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 24 46 in der Einheitsübersetzung

Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 24 46 in der Elberfelder Bibel

Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 24 46 in der Neue Genfer Übersetzung

Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet – wie glücklich ist da der Diener zu preisen!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 24 46 in der Schlachter 2000

Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 24 46 in der New International Version

It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 24 46 in der Hoffnung für Alle

Dieser Verwalter darf sich glücklich schätzen, wenn sein Herr dann zurückkehrt und ihn gewissenhaft bei der Arbeit findet!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 24:46

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-24/vers-46 [gedruckt am 09.08.2026]