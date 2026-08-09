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Matthäus 25,17

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 25 17 in der Gute Nachricht Bibel

Ebenso machte es der zweite: Zu seinen zwei Zentnern gewann er noch zwei hinzu.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 25 17 in der Lutherbibel

Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 25 17 in der Einheitsübersetzung

Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei weitere dazu.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 25 17 in der Elberfelder Bibel

So auch, der die zwei {empfangen hatte} , auch er gewann andere zwei.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 25 17 in der Neue Genfer Übersetzung

Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 25 17 in der Schlachter 2000

Und ebenso der, welcher die zwei Talente [empfangen hatte] , auch er gewann zwei weitere.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 25 17 in der New International Version

So also, the one with two bags of gold gained two more.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 25 17 in der Hoffnung für Alle

Auch der die zwei Zentner bekommen hatte, verdiente zwei hinzu.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 25:17

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-25/vers-17 [gedruckt am 09.08.2026]