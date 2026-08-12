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Matthäus 25,39

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 25 39 in der Gute Nachricht Bibel

Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir besuchten dich?‹

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 25 39 in der Lutherbibel

Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 25 39 in der Einheitsübersetzung

Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 25 39 in der Elberfelder Bibel

Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 25 39 in der Neue Genfer Übersetzung

Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht?‹

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 25 39 in der Schlachter 2000

Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis, und sind zu dir gekommen?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 25 39 in der New International Version

When did we see you ill or in prison and go to visit you?”

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 25 39 in der Hoffnung für Alle

Wann warst du denn krank oder im Gefängnis, und wir haben dich besucht?‹

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 25:39

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-25/vers-39 [gedruckt am 12.08.2026]