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Matthäus 27,47

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 27 47 in der Gute Nachricht Bibel

Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: »Der ruft nach Elija!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 27 47 in der Lutherbibel

Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 27 47 in der Einheitsübersetzung

Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: Er ruft nach Elija.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 27 47 in der Elberfelder Bibel

Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie: Der ruft den Elia.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 27 47 in der Neue Genfer Übersetzung

Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: »Er ruft Elia.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 27 47 in der Schlachter 2000

Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten: Der ruft den Elia!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 27 47 in der New International Version

When some of those standing there heard this, they said, ‘He’s calling Elijah.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 27 47 in der Hoffnung für Alle

Einige von den Umstehenden aber meinten: »Der ruft den Propheten Elia.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 27:47

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-27/vers-47 [gedruckt am 09.08.2026]