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Zu Matthäus 27 Vers 65

Matthäus 27,66

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 27 66 in der Gute Nachricht Bibel

Sie gingen also zum Grab und versiegelten den Stein, der den Eingang zur Grabkammer verschloss. Die Wache half ihnen dabei und blieb am Grab zurück.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 27 66 in der Lutherbibel

Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 27 66 in der Einheitsübersetzung

Darauf gingen sie, um das Grab zu sichern. Sie versiegelten den Eingang und ließen die Wache dort.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 27 66 in der Elberfelder Bibel

Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 27 66 in der Neue Genfer Übersetzung

Da gingen sie zum Grab, versiegelten den Stein am Eingang und sicherten es, indem sie die Wache aufstellten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 27 66 in der Schlachter 2000

Da gingen sie hin, versiegelten den Stein und bewachten das Grab mit der Wache.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 27 66 in der New International Version

So they went and made the tomb secure by putting a seal on the stone and posting the guard.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 27 66 in der Hoffnung für Alle

Da versiegelten sie den Stein, der den Eingang des Grabes verschloss, und stellten Wachposten auf.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 27:66

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-27/vers-66 [gedruckt am 14.08.2026]