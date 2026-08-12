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Matthäus 28,16

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 28 16 in der Gute Nachricht Bibel

Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 28 16 in der Lutherbibel

Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 28 16 in der Einheitsübersetzung

Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 28 16 in der Elberfelder Bibel

Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 28 16 in der Neue Genfer Übersetzung

Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 28 16 in der Schlachter 2000

Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 28 16 in der New International Version

Then the eleven disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 28 16 in der Hoffnung für Alle

Die elf Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 28:16

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-28/vers-16 [gedruckt am 12.08.2026]