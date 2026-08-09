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Matthäus 28,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 28 3 in der Gute Nachricht Bibel

Er leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war schneeweiß.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 28 3 in der Lutherbibel

Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 28 3 in der Einheitsübersetzung

Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 28 3 in der Elberfelder Bibel

Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 28 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 28 3 in der Schlachter 2000

Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 28 3 in der New International Version

His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 28 3 in der Hoffnung für Alle

Er leuchtete hell wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 28:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-28/vers-3 [gedruckt am 09.08.2026]