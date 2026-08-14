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Matthäus 8,23

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 8 23 in der Gute Nachricht Bibel

Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 8 23 in der Lutherbibel

Und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 8 23 in der Einheitsübersetzung

Er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm nach.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 8 23 in der Elberfelder Bibel

Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 8 23 in der Neue Genfer Übersetzung

Daraufhin stieg Jesus in das Boot; seine Jünger folgten ihm, ´und sie fuhren los`.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 8 23 in der Schlachter 2000

Und er trat in das Schiff, und seine Jünger folgten ihm nach.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 8 23 in der New International Version

Then he got into the boat and his disciples followed him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 8 23 in der Hoffnung für Alle

Danach stieg Jesus in das Boot und fuhr mit seinen Jüngern weg.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 8:23

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-8/vers-23 [gedruckt am 14.08.2026]