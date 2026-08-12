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Matthäus 8,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 8 5 in der Gute Nachricht Bibel

Jesus kam nach Kafarnaum. Da trat ein Hauptmann, ein Nichtjude, an ihn heran und bat ihn um Hilfe:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 8 5 in der Lutherbibel

Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm; der bat ihn

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 8 5 in der Einheitsübersetzung

Als er nach Kafarnaum kam, trat ein Hauptmann an ihn heran und bat ihn:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 8 5 in der Elberfelder Bibel

Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 8 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Als Jesus nach Kafarnaum kam, trat der Hauptmann ´einer dort stationierten Einheit` an ihn heran und bat ihn um Hilfe.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 8 5 in der Schlachter 2000

Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 8 5 in der New International Version

When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, asking for help.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 8 5 in der Hoffnung für Alle

Als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein Hauptmann des römischen Heeres zu ihm

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 8:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-8/vers-5 [gedruckt am 12.08.2026]