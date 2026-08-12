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Matthäus 9,23

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 9 23 in der Gute Nachricht Bibel

Jesus kam in das Trauerhaus. Als er die Flötenspieler für das Begräbnis und all die aufgeregten Menschen sah,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 9 23 in der Lutherbibel

Und als Jesus in das Haus des Oberen kam und sah die Flötenspieler und das Getümmel des Volks,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 9 23 in der Einheitsübersetzung

Als Jesus in das Haus des Synagogenvorstehers kam und die Flötenspieler und die Menge der klagenden Leute sah,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 9 23 in der Elberfelder Bibel

Und als Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeifer und die aufgeregte Volksmenge sah,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 9 23 in der Neue Genfer Übersetzung

Als Jesus schließlich ins Haus jenes führenden Mannes kam und die Flötenspieler und die aufgeregte Menge sah,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 9 23 in der Schlachter 2000

Als nun Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeifer und das Getümmel sah,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 9 23 in der New International Version

When Jesus entered the synagogue leader’s house and saw the noisy crowd and the people playing pipes,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 9 23 in der Hoffnung für Alle

Schließlich kam Jesus zum Haus des Vorstehers. Als er die Trauermusik hörte und die vielen aufgeregten Leute sah,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 9:23

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-9/vers-23 [gedruckt am 12.08.2026]