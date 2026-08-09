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Zu Matthäus 9 Vers 37

Matthäus 9,38

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 9 38 in der Gute Nachricht Bibel

Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 9 38 in der Lutherbibel

Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 9 38 in der Einheitsübersetzung

Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 9 38 in der Elberfelder Bibel

Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 9 38 in der Neue Genfer Übersetzung

Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 9 38 in der Schlachter 2000

Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 9 38 in der New International Version

Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 9 38 in der Hoffnung für Alle

»Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 9:38

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-9/vers-38 [gedruckt am 09.08.2026]