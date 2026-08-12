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Matthäus 9,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 9 7 in der Gute Nachricht Bibel

Da stand er auf und ging nach Hause.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 9 7 in der Lutherbibel

Und er stand auf und ging heim.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 9 7 in der Einheitsübersetzung

Und der Mann stand auf und ging in sein Haus.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 9 7 in der Elberfelder Bibel

Und er stand auf und ging in sein Haus.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 9 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Da stand der Mann auf und ging nach Hause.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 9 7 in der Schlachter 2000

Und er stand auf und ging heim.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 9 7 in der New International Version

Then the man got up and went home.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 9 7 in der Hoffnung für Alle

Da stand der Mann auf und ging nach Hause.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 9:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-9/vers-7 [gedruckt am 12.08.2026]