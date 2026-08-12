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Nehemia 10,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Nehemia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Neh 10 10-14 in der Gute Nachricht Bibel

danach die Leviten: Jeschua, der Sohn von Asanja, Binnui aus der Sippe Henadad sowie Kadmiël, ferner ihre Brüder Schebanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan, Micha, Rehob, Haschabja, Sakkur, Scherebja, Schebanja, Hodija, Bani und Beninu;

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 10 11 in der Lutherbibel

und ihre Brüder: Schechanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 10 11 in der Einheitsübersetzung

sodann ihre Brüder Schebanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Neh 10 11 in der Elberfelder Bibel

und ihre Brüder: Schechanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Neh 10 11 in der Neue Genfer Übersetzung

sowie ihre Stammesbrüder Schebanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 10 11 in der Schlachter 2000

und ihre Brüder: Sebanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Neh 10 11 in der New International Version

Mika, Rehob, Hashabiah,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Neh 10 11 in der Hoffnung für Alle

und ihre Stammesbrüder Schechanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Nehemia 10:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/neh/kapitel-10/vers-11 [gedruckt am 12.08.2026]