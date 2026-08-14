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Nehemia 10,25

- alle Übersetzungen

Das Buch Nehemia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Neh 10 15-28 in der Gute Nachricht Bibel

danach die führenden Männer des Volkes: Parosch, Pahat-Moab, Elam, Sattu, Bani, Bunni, Asgad, Bebai, Adonija, Bigwai, Adin, Ater, Hiskija, Asur, Hodija, Haschum, Bezai, Harif, Anatot, Nebai, Magpiasch, Meschullam, Hesir, Meschesabel, Zadok, Jaddua, Pelatja, Hanan, Anaja, Hoschea, Hananja, Haschub, Lohesch, Pilha, Schobek, Rehum, Haschabna, Maaseja, Ahija, Hanan, Anan, Malluch, Harim und Baana.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 10 25 in der Lutherbibel

Lohesch, Pilha, Schobek,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 10 25 in der Einheitsübersetzung

Lohesch, Pilha, Schobek,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Neh 10 25 in der Elberfelder Bibel

Lohesch, Pilha, Schobek,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Neh 10 25 in der Neue Genfer Übersetzung

Lohesch, Pilha, Schobek,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 10 25 in der Schlachter 2000

Hallohes, Pilha, Sobek,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Neh 10 25 in der New International Version

Rehum, Hashabnah, Maaseiah,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Neh 10 25 in der Hoffnung für Alle

Lohesch, Pilha, Schobek,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Nehemia 10:25

https://www.bibeltv.de/bibelthek/neh/kapitel-10/vers-25 [gedruckt am 14.08.2026]