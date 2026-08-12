Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Nehemia
  4. Kapitel 10
  5. Vers 9

Nehemia 10,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Nehemia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Neh 10 3-9 in der Gute Nachricht Bibel

Seraja, Asarja, Jirmeja, Paschhur, Amarja, Malkija, Hattusch, Schebanja, Malluch, Harim, Meremot, Obadja, Daniel, Ginneton, Baruch, Meschullam, Abija, Mijamin, Maasja, Bilga und Schemaja;

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 10 9 in der Lutherbibel

Maasja, Bilga und Schemaja; das sind die Priester.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 10 9 in der Einheitsübersetzung

Maasja, Bilga und Schemaja; das sind die Priester.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Neh 10 9 in der Elberfelder Bibel

Maasja, Bilga, Schemaja; das sind die Priester. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Neh 10 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Maasja, Bilga und Schemaja;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 10 9 in der Schlachter 2000

Maasja, Bilga und Schemaja; dies waren die Priester.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Neh 10 9 in der New International Version

The Levites: Jeshua son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Neh 10 9 in der Hoffnung für Alle

Maasja, Bilga und Schemaja.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Nehemia 10:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/neh/kapitel-10/vers-9 [gedruckt am 12.08.2026]