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Nehemia 11,26

- alle Übersetzungen

Das Buch Nehemia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Neh 11 26 in der Gute Nachricht Bibel

Jeschua, Molada, Bet-Pelet,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 11 26 in der Lutherbibel

und in Jeschua, Molada, Bet-Pelet,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 11 26 in der Einheitsübersetzung

in Jeschua, Molada und Bet-Pelet,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Neh 11 26 in der Elberfelder Bibel

und in Jeschua und in Molada und in Bet-Pelet

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Neh 11 26 in der Neue Genfer Übersetzung

in Jeschua, Molada, Bet-Pelet

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 11 26 in der Schlachter 2000

in Jeschua, in Molada, in Beth-Palet,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Neh 11 26 in der New International Version

in Jeshua, in Moladah, in Beth Pelet,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Neh 11 26 in der Hoffnung für Alle

Jeschua, Molada, Bet-Pelet,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/neh/kapitel-11/vers-26 [gedruckt am 14.08.2026]