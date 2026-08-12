Nehemia 12,12- alle Übersetzungen
Das Buch Nehemia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Neh 12 12-21 in der Gute Nachricht Bibel
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Neh 12 12 in der Lutherbibel
Und zur Zeit Jojakims waren diese die Häupter der Sippen unter den Priestern: nämlich von der Sippe Seraja: Meraja; von Jirmeja: Hananja;
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Neh 12 12 in der Einheitsübersetzung
In der Zeit Jojakims waren folgende Priester die Oberhäupter ihrer Familien: Meraja in der Familie Seraja, Hananja in der Familie Jirmeja,
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Neh 12 12 in der Elberfelder Bibel
Und in den Tagen Jojakims waren {folgende} Priester Familienoberhäupter: von {der Familie} Seraja: Meraja; von Jirmeja: Hananja;
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Neh 12 12 in der Neue Genfer Übersetzung
Zur Zeit des ´Hohenpriesters` Jojakim waren folgende Priester die Oberhäupter in ihren Sippen: in der Sippe Seraja: Meraja; in der Sippe Jirmeja: Hananja;
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Neh 12 12 in der Schlachter 2000
Und zu den Zeiten Jojakims waren folgende Priester Familienhäupter: von Seraja: Meraja, von Jeremia: Hananja;
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Neh 12 12 in der New International Version
In the days of Joiakim, these were the heads of the priestly families: of Seraiah’s family, Meraiah; of Jeremiah’s, Hananiah;
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Neh 12 12 in der Hoffnung für Alle
Als Jojakim das Amt des Hohenpriesters ausübte, waren folgende Priester die Oberhäupter ihrer Sippen: Meraja von der Sippe Seraja, Hananja von der Sippe Jirmeja,
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.