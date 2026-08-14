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Nehemia 12,32

- alle Übersetzungen

Das Buch Nehemia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Neh 12 32 in der Gute Nachricht Bibel

Hinter den Sängern ging Hoschaja mit der einen Hälfte der führenden Männer.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 12 32 in der Lutherbibel

und hinter ihnen gingen Hoschaja und die Hälfte der Oberen von Juda

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 12 32 in der Einheitsübersetzung

Ihnen folgte Hoschaja mit der einen Hälfte der Vorsteher von Juda.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Neh 12 32 in der Elberfelder Bibel

Und hinter ihnen her gingen Hoschaja und die Hälfte der Obersten von Juda

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Neh 12 32 in der Neue Genfer Übersetzung

Hinter dem Chor gingen Hoschaja und die Hälfte der führenden Männer Judas.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 12 32 in der Schlachter 2000

Und hinter ihnen her ging Hosaja mit der einen Hälfte der Fürsten von Juda,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Neh 12 32 in der New International Version

Hoshaiah and half the leaders of Judah followed them,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Neh 12 32 in der Hoffnung für Alle

Hinter ihnen ging Hoschaja mit der einen Hälfte der führenden Männer.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/neh/kapitel-12/vers-32 [gedruckt am 14.08.2026]