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Nehemia 12,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Nehemia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Neh 12 9 in der Gute Nachricht Bibel

Weiter Bakbukja und Unni. Sie und ihre Verwandten bildeten den Chor, der die Antworten sang.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 12 9 in der Lutherbibel

Bakbukja aber, Unni und ihre Brüder standen ihnen gegenüber beim Dienst.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 12 9 in der Einheitsübersetzung

Ihnen gegenüber standen Bakbukja und Unni und ihre Brüder, so wie sie für den Dienst eingeteilt waren.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Neh 12 9 in der Elberfelder Bibel

während Bakbukja und Unni und ihre Brüder ihnen nach Dienstabteilungen gegenüberstanden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Neh 12 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Dazu kamen Bakbukja und Unni; die beiden bildeten mit ihren Verwandten einen zweiten Chor, der beim Wechselgesang die Antworten gab.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 12 9 in der Schlachter 2000

Bakbukja und Unni, ihre Brüder, standen gemäß ihren Dienstabteilungen jenen gegenüber.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Neh 12 9 in der New International Version

Bakbukiah and Unni, their associates, stood opposite them in the services.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Neh 12 9 in der Hoffnung für Alle

Bakbukja, Unni und ihre Verwandten sangen im Wechsel mit ihnen die Loblieder.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/neh/kapitel-12/vers-9 [gedruckt am 14.08.2026]