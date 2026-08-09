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Nehemia 3,12

- alle Übersetzungen

Das Buch Nehemia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Neh 3 12 in der Gute Nachricht Bibel

Schallum, der Sohn von Lohesch, Vorsteher der anderen Hälfte des Verwaltungsbezirks Jerusalem, setzte den anschließenden Abschnitt instand, zusammen mit seinen Töchtern.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 3 12 in der Lutherbibel

Daneben baute Schallum, der Sohn des Lohesch, der Oberste über den andern halben Bezirk von Jerusalem, er und seine Töchter.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 3 12 in der Einheitsübersetzung

Daneben arbeitete Schallum, der Sohn des Lohesch, der Vorsteher der anderen Hälfte des Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Neh 3 12 in der Elberfelder Bibel

Und daneben besserte Schallum, der Sohn des Lohesch, aus, der Oberste des {anderen} halben Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Neh 3 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Am nächsten Abschnitt arbeitete Schallum, der Sohn Loheschs, zusammen mit seinen Töchtern. Schallum war Vorsteher der anderen Hälfte des Verwaltungsbezirks Jerusalem.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 3 12 in der Schlachter 2000

Neben ihm besserte Schallum aus, der Sohn Hallohes, der Oberste des [anderen] halben Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Neh 3 12 in der New International Version

Shallum son of Hallohesh, ruler of a half-district of Jerusalem, repaired the next section with the help of his daughters.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Neh 3 12 in der Hoffnung für Alle

Schallum, der Sohn von Lohesch, dem die zweite Hälfte des Bezirks Jerusalem unterstand, besserte den nächsten Abschnitt aus, und seine Töchter halfen mit.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Nehemia 3:12

https://www.bibeltv.de/bibelthek/neh/kapitel-3/vers-12 [gedruckt am 09.08.2026]