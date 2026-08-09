Nehemia 3,12- alle Übersetzungen
Das Buch Nehemia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Neh 3 12 in der Gute Nachricht Bibel
Schallum, der Sohn von Lohesch, Vorsteher der anderen Hälfte des Verwaltungsbezirks Jerusalem, setzte den anschließenden Abschnitt instand, zusammen mit seinen Töchtern.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Neh 3 12 in der Lutherbibel
Daneben baute Schallum, der Sohn des Lohesch, der Oberste über den andern halben Bezirk von Jerusalem, er und seine Töchter.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Neh 3 12 in der Einheitsübersetzung
Daneben arbeitete Schallum, der Sohn des Lohesch, der Vorsteher der anderen Hälfte des Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Neh 3 12 in der Elberfelder Bibel
Und daneben besserte Schallum, der Sohn des Lohesch, aus, der Oberste des {anderen} halben Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Neh 3 12 in der Neue Genfer Übersetzung
Am nächsten Abschnitt arbeitete Schallum, der Sohn Loheschs, zusammen mit seinen Töchtern. Schallum war Vorsteher der anderen Hälfte des Verwaltungsbezirks Jerusalem.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Neh 3 12 in der Schlachter 2000
Neben ihm besserte Schallum aus, der Sohn Hallohes, der Oberste des [anderen] halben Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Neh 3 12 in der New International Version
Shallum son of Hallohesh, ruler of a half-district of Jerusalem, repaired the next section with the help of his daughters.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Neh 3 12 in der Hoffnung für Alle
Schallum, der Sohn von Lohesch, dem die zweite Hälfte des Bezirks Jerusalem unterstand, besserte den nächsten Abschnitt aus, und seine Töchter halfen mit.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.