Nehemia 4,6- alle Übersetzungen
Das Buch Nehemia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Neh 4 6 in der Gute Nachricht Bibel
Doch es kam ganz anders. Denn die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, hielten uns auf dem Laufenden über das, was unsere Feinde gegen uns vorhatten.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Neh 4 6 in der Lutherbibel
Als nun die Juden, die nahe bei ihnen wohnten, kamen und uns wohl zehnmal sagten von all den Plänen, die sie gegen uns ersannen,
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Neh 4 6 in der Einheitsübersetzung
Als nun die Juden, die bei ihnen lebten, kamen und uns mindestens zehnmal sagten, und zwar aus allen Orten: Ihr werdet zu uns zurückkehren!,
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Neh 4 6 in der Elberfelder Bibel
Und es geschah, als die Juden, die neben ihnen wohnten, kamen und uns {wohl} zehnmal sagten: Von allen Orten, wohin ihr euch {auch} wenden mögt, {sind sie} gegen uns! –
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Neh 4 6 in der Neue Genfer Übersetzung
Die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, warnten uns immer wieder und forderten uns auf: »´Verlasst Jerusalem und` kommt mit in unsere Dörfer.«
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Neh 4 6 in der Schlachter 2000
Als aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, kamen und es uns [wohl] zehnmal sagten: Von allen Orten her, wohin ihr euch auch wenden mögt, [ziehen sie] gegen uns!,
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Neh 4 6 in der New International Version
So we rebuilt the wall till all of it reached half its height, for the people worked with all their heart.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Neh 4 6 in der Hoffnung für Alle
Aber immer wieder kamen Juden, die in ihrer Nähe wohnten, zu uns und erzählten, was die Völker ringsum gegen uns im Schilde führten.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.