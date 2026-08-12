Esra pries den HERRN, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete: »Amen, Amen.« ´Während Esra betete, ` hoben sie ihre Hände zu Gott empor. Dann warfen sie sich auf die Knie und beugten sich vor dem HERRN nieder, bis sie mit der Stirn den Boden berührten.