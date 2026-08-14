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Offenbarung 18,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Offenbarung ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Offb 18 6 in der Gute Nachricht Bibel

Behandelt sie so, wie sie es mit euch getan hat; zahlt ihr alles zweifach heim. Gießt ein Getränk in ihren Becher, das doppelt so stark ist wie das, was sie für euch bereithielt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Offb 18 6 in der Lutherbibel

Bezahlt ihr, wie sie bezahlt hat, und gebt ihr zweifach zurück nach ihren Werken! Und in den Kelch, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr zweifach ein!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Offb 18 6 in der Einheitsübersetzung

Zahlt ihr mit gleicher Münze heim, gebt ihr doppelt zurück, was sie getan hat! Mischt ihr den Becher, den sie gemischt hat, doppelt so stark!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Offb 18 6 in der Elberfelder Bibel

Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt {es ihr} doppelt nach ihren Werken; mischt ihr den Kelch, den sie gemischt hat, doppelt!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Offb 18 6 in der Neue Genfer Übersetzung

»Handelt an ihr, wie sie selbst gehandelt hat! Zahlt ihr doppelt zurück, was sie anderen angetan hat. Mischt in dem Becher, in dem sie den Trank für andere mischte, einen doppelt so starken Trank für sie.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Offb 18 6 in der Schlachter 2000

Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat, und zahlt ihr das Doppelte heim gemäß ihren Werken! In den Becher, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Offb 18 6 in der New International Version

Give back to her as she has given; pay her back double for what she has done. Pour her a double portion from her own cup.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Offb 18 6 in der Hoffnung für Alle

Gebt ihr zurück, was sie euch angetan hat. Ja, zahlt es ihr doppelt heim! Gab sie euch einen Kelch ihres Weins zu trinken, so schenkt ihr doppelt ein!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Offenbarung 18:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/offb/kapitel-18/vers-6 [gedruckt am 14.08.2026]