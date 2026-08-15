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Offenbarung 2,27

- alle Übersetzungen

Das Buch Offenbarung ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Offb 2 27 in der Gute Nachricht Bibel

sie werden die Völker mit eisernem Zepter regieren und zerschlagen wie Tontöpfe.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Offb 2 27 in der Lutherbibel

und er soll sie weiden mit eisernem Stabe – wie die tönernen Gefäße werden sie zerschmissen –,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Offb 2 27 in der Einheitsübersetzung

Er wird sie weiden mit eisernem Zepter und sie zerschlagen wie Tongeschirr;

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Offb 2 27 in der Elberfelder Bibel

und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Offb 2 27 in der Neue Genfer Übersetzung

sodass er mit eisernem Zepter über sie regieren und sie wie Tongeschirr zerschmettern wird.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Offb 2 27 in der Schlachter 2000

und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Offb 2 27 in der New International Version

that one “will rule them with an iron sceptre and will dash them to pieces like pottery” – just as I have received authority from my Father.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Offb 2 27 in der Hoffnung für Alle

Mit eisernem Zepter wird er über sie herrschen und sie zerbrechen wie Tongefäße.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Offenbarung 2:27

https://www.bibeltv.de/bibelthek/offb/kapitel-2/vers-27 [gedruckt am 15.08.2026]