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Offenbarung 3,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Offenbarung ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Offb 3 19 in der Gute Nachricht Bibel

Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Macht also Ernst und kehrt um!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Offb 3 19 in der Lutherbibel

Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Offb 3 19 in der Einheitsübersetzung

Wen ich liebe, den weise ich zurecht und nehme ihn in Zucht. Mach also Ernst und kehr um!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Offb 3 19 in der Elberfelder Bibel

Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Offb 3 19 in der Neue Genfer Übersetzung

So mache ich es mit allen, die ich liebe: Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Offb 3 19 in der Schlachter 2000

Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Offb 3 19 in der New International Version

Those whom I love I rebuke and discipline. So be earnest and repent.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Offb 3 19 in der Hoffnung für Alle

Bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen und kehr um zu Gott!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Offenbarung 3:19

https://www.bibeltv.de/bibelthek/offb/kapitel-3/vers-19 [gedruckt am 12.08.2026]