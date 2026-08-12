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Zu Offenbarung 6 Vers 16

Offenbarung 6,17

- alle Übersetzungen

Das Buch Offenbarung ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Offb 6 17 in der Gute Nachricht Bibel

Der große Tag, an dem sie Gericht halten, ist gekommen. Wer kann da bestehen?«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Offb 6 17 in der Lutherbibel

Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns und wer kann bestehen?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Offb 6 17 in der Einheitsübersetzung

denn der große Tag ihres Zorns ist gekommen. Wer kann da bestehen?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Offb 6 17 in der Elberfelder Bibel

Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Und wer vermag zu bestehen?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Offb 6 17 in der Neue Genfer Übersetzung

Denn jetzt ist er da, der furchtbare Tag, an dem ihr Zorn über uns hereinbricht. Wer kann da noch bestehen?«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Offb 6 17 in der Schlachter 2000

Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Offb 6 17 in der New International Version

For the great day of their wrath has come, and who can withstand it?’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Offb 6 17 in der Hoffnung für Alle

Der Tag, an dem sie Gericht halten, ist jetzt gekommen. Wer kann da bestehen?«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Offenbarung 6:17

https://www.bibeltv.de/bibelthek/offb/kapitel-6/vers-17 [gedruckt am 12.08.2026]