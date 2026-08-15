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Philipper 1,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Philipper ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Phil 1 15 in der Gute Nachricht Bibel

Manche tun es zwar, weil sie neidisch sind und mich »ausstechen« wollen; aber andere verkünden Christus in der besten Absicht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phil 1 15 in der Lutherbibel

Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phil 1 15 in der Einheitsübersetzung

Einige verkünden Christus zwar aus Neid und Streitsucht, andere aber in guter Absicht.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Phil 1 15 in der Elberfelder Bibel

Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Phil 1 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. Doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phil 1 15 in der Schlachter 2000

Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Phil 1 15 in der New International Version

It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Phil 1 15 in der Hoffnung für Alle

Zwar verkünden manche nur deswegen die Botschaft von Christus, weil sie neidisch sind und mir eine erfolgreiche Missionsarbeit nicht gönnen; andere aber lassen sich von den besten Absichten leiten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Philipper 1:15

https://www.bibeltv.de/bibelthek/phil/kapitel-1/vers-15 [gedruckt am 15.08.2026]