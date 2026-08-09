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Philipper 1,24

- alle Übersetzungen

Das Buch Philipper ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Phil 1 24 in der Gute Nachricht Bibel

Aber es ist wichtiger, dass ich noch hier ausharre, weil ihr mich braucht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phil 1 24 in der Lutherbibel

aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben um euretwillen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phil 1 24 in der Einheitsübersetzung

Aber euretwegen ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Phil 1 24 in der Elberfelder Bibel

das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Phil 1 24 in der Neue Genfer Übersetzung

Doch ihr braucht mich noch, und deshalb – davon bin ich überzeugt – ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phil 1 24 in der Schlachter 2000

aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben um euretwillen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Phil 1 24 in der New International Version

but it is more necessary for you that I remain in the body.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Phil 1 24 in der Hoffnung für Alle

Andererseits habe ich bei euch noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Philipper 1:24

https://www.bibeltv.de/bibelthek/phil/kapitel-1/vers-24 [gedruckt am 09.08.2026]