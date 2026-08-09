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Philipper 2,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Philipper ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Phil 2 18 in der Gute Nachricht Bibel

Freut ihr euch ebenso und freut euch mit mir!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phil 2 18 in der Lutherbibel

Ebenso sollt auch ihr euch freuen und sollt euch mit mir freuen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phil 2 18 in der Einheitsübersetzung

Ebenso freut auch ihr euch und freut euch mit mir!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Phil 2 18 in der Elberfelder Bibel

Ebenso aber freut auch ihr euch, und freut euch mit mir!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Phil 2 18 in der Neue Genfer Übersetzung

Macht ihr es doch genauso: Freut euch, und nehmt teil an meiner Freude!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phil 2 18 in der Schlachter 2000

gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Phil 2 18 in der New International Version

So you too should be glad and rejoice with me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Phil 2 18 in der Hoffnung für Alle

Freut ihr euch ebenso, freut euch mit mir!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Philipper 2:18

https://www.bibeltv.de/bibelthek/phil/kapitel-2/vers-18 [gedruckt am 09.08.2026]