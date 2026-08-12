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Philipper 2,20

- alle Übersetzungen

Das Buch Philipper ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Phil 2 20 in der Gute Nachricht Bibel

Ich habe sonst niemand, der so zuverlässig ist und sich so selbstlos wie er um euch kümmern wird.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phil 2 20 in der Lutherbibel

Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phil 2 20 in der Einheitsübersetzung

Denn ich habe keinen Gleichgesinnten, der so aufrichtig um eure Sache besorgt ist;

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Phil 2 20 in der Elberfelder Bibel

Denn ich habe keinen {ihm} Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Phil 2 20 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, ´wenn er zu euch kommt, ` so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phil 2 20 in der Schlachter 2000

Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Phil 2 20 in der New International Version

I have no-one else like him, who will show genuine concern for your welfare.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Phil 2 20 in der Hoffnung für Alle

Mit niemandem bin ich so tief verbunden wie mit Timotheus, und kein anderer wird sich so aufrichtig um euch kümmern wie er.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Philipper 2:20

https://www.bibeltv.de/bibelthek/phil/kapitel-2/vers-20 [gedruckt am 12.08.2026]