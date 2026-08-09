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Philipper 3,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Philipper ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Phil 3 11 in der Gute Nachricht Bibel

hoffe ich, auch zur Auferstehung der Toten zu gelangen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phil 3 11 in der Lutherbibel

damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phil 3 11 in der Einheitsübersetzung

So hoffe ich, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Phil 3 11 in der Elberfelder Bibel

ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Phil 3 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Dann werde auch ich – das ist meine feste Hoffnung – unter denen sein, die von den Toten auferstehen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phil 3 11 in der Schlachter 2000

damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Phil 3 11 in der New International Version

and so, somehow, attaining to the resurrection from the dead.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Phil 3 11 in der Hoffnung für Alle

Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Philipper 3:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/phil/kapitel-3/vers-11 [gedruckt am 09.08.2026]