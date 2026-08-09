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Philipper 4,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Philipper ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Phil 4 13 in der Gute Nachricht Bibel

Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phil 4 13 in der Lutherbibel

ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phil 4 13 in der Einheitsübersetzung

Alles vermag ich durch den, der mich stärkt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Phil 4 13 in der Elberfelder Bibel

Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Phil 4 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phil 4 13 in der Schlachter 2000

Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Phil 4 13 in der New International Version

I can do all this through him who gives me strength.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Phil 4 13 in der Hoffnung für Alle

Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Philipper 4:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/phil/kapitel-4/vers-13 [gedruckt am 09.08.2026]